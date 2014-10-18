Главная страница

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|10 тур: «Крылья Советов» - «Динамо» 0:0
|Футбол | 02.10.2015 | DynamoMania.ru
«Крылья Советов»: Конюхов, Бато, Бурлак, Надсон, Таранов (к), Цаллагов, Померко, Драгун (Симайс, 90), Габулов (Родич, 90+2), Горбатенко (Чочиев, 78), Молло
Запасные: Лобанцев, Лория, Ятченко, Яковлев, Визнович
Главный тренер: Франк Веркаутерен
«Динамо»: Габулов, Козлов, Губочан, Морозов, Живоглядов, Ионов, Денисов (к), Жирков, Ташаев, Кокорин, Погребняк (Зобнин, 73)
Запасные: Шунин, Лещук, Каляшин, Лёвин, Обольский
Главный тренер: Андрей Кобелев
Судьи: Сергей Костевич (Курск), Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург)
Предупреждения: Горбатенко (29), Молло (45), Козлов (69), Молло (83)
Удаление: Молло (83)
|Амкар (Пермь) – Динамо (Москва) – 2:0
|Футбол | 30.04.2015 | DynamoMania.ru
Состоялся перенесённый матч 10-го тура Чемпионата России 2014/15 "Амкар" - "Динамо". Напомним, матч был перенесён из-за обильного снегопада с 18.10.2014 на 30.04.2015.Всё это время этот матч у «Динамо» был в запасе, набранные очки в котором могли бы помочь команде подняться вверх по турнирной таблице. Когда сравнивали шансы динамовцев с конкурентами – «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА, «Рубином», «Спартаком», — всегда держали в уме этот матч в запасе, причём именно как выйгранный. Но увы, в турнирной таблице он увеличил цифру лишь в строке «игры». «Динамо» по-прежнему остаётся на 4 месте.
«Динамо» приехало в Пермь в немного ослабленном составе – без дисквалифицированного Жиркова, без травмированного Кураньи. Не было также Бориса Ротенберга, который получил травму, на его позицию был поставлен Дуглас.
С первых минут «Амкар» взвинтил темп и хозяйничал в динамовской зоне, вынуждая москвичей ошибаться, в том числе, и в своей штрафной. В принципе весь матч прошёл так, что итоговый счёт на табло показывал реальный расклад дел - «Амкар» выиграл по делу.
|Денисов должен восстановиться к Андерлехту
|Футбол | 11.02.2015 | Fcdin.com
Как сообщили в пресс-службе ФК Динамо, повреждение икроножной мышцы, полученное Денисовым на турнире Atlantic Cup, оказалось не очень серьезным. Травма оставит его вне игры на пару дней. И вполне вероятно, что на третьем сборе команды в Турции (который стартует в среду) Игорь сразу преступит к тренировкам в общей группе. В любом случае, его восстановление должно завершиться на этой неделе и не будет угрожать подготовке к первому матчу с "Андерлехтом" в Брюсселе.
|Динамо - Эребру 1:0
|Футбол | 11.02.2015 | DynamoMania.ru, пресс-служба ФК Динамо
Эта первая победа на подобных турнирах, начиная с 2010-го года, когда "Динамо" в Москве выиграло «ВТБ Кубок им. Льва Яшина». Будем верить, что победа в Португалии будет началом успешного выступления команды в наступившем году.
Гол: Джуджак, 75.
Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дуглас, Бюттнер, Вальбуэна (Зобнин, 85), Денисов (Ионов, 27), Ванкер, Юсупов, Джуджак, Кураньи (к) (Кокорин, 61)
Запасные: Березовский, Лещук, Черчесов, Ротенберг, Ярмолицкий, Данилкин, Катрич, Ташаев, Жирков, Обольский
Главный тренер: Станислав Черчесов
|Александр Кокорин: Я хочу прожить свою молодость так, чтобы в старости мне не было обидно
|Футбол | 11.02.2015 | Автор Маница Хашба, PeopleTalk
Александр Кокорин – нападающий футбольного клуба «Динамо» и сборной России. В настоящее он один из лучших молодых игроков России. Встретившись с Александром, я была приятно удивлена: несмотря на популярность, успех и статус, он остается простым и искренним парнем, который верит в настоящую дружбу. В беседе Александр рассказал про то, как переживал переезд из своего родного города Валуйки (Белгородская обл.) в Москву, какие отношения у него со своими родителями и когда ему помогает популярность.
|Вальбуэна посетил «Марсель»
|Футбол | 16.01.2015 | "Чемпионат"
Полузащитник ФК Динамо Матьё Вальбуэна посетил базу своего бывшего клуба из Франции - «Марсель», и поделился впечатлениями о выступлении в российском чемпионате. Напомним, что французский полузащитник перешёл в Динамо летом 2014 года. «Для меня всё складывается хорошо, я прогрессирую, даже несмотря на то, что выступаю в новом для себя чемпионате. Вокруг меня люди, которые поддерживают, — это игроки, тренеры, сотрудники клуба. Я не ожидал, что адаптация пройдёт так быстро, и мне нужно продолжать так же, чтобы приносить „Динамо“ пользу. Что касается быта, то мне трудно говорить по-русски. Я стараюсь учить английский язык, ведь в команде много иностранных игроков. В команде дружеская атмосфера, а языковой барьер меня не тревожит, ведь на поле это не так важно», — цитирует Вальбуэна официальный сайт «Марселя».
|Нобоа покидает «Динамо»
|Футбол | 16.01.2015 | пресс-служба ФК Динамо
31 декабря 2014 у Нобоа заканчивается контракт с «Динамо». Игроку был предложен конракт меньше действовавшего, с зарплатой меньше 2 млн евро. Нобоа его не принял. Непривлекательным для футболиста показался и срок действия соглашения. Как сказал сам игрок: "Если мне предложат пойти в клуб, где я стану более известным, но моя зарплата сократится наполовину, я отвечу отказом."
Интерес к Нобоа, как к свободному агенту, проявляли «Трабзонспор» и «Севилья». 9 января 2015 года Нобоа стал игроком греческого ПАОК, заключив контракт до 30 июня 2017 года.
|Проект стадиона Динамо полностью прошел экспертизу
|Футбол | 16.01.2015 | fcdin.com
Мосгорэкспертиза дала положительное заключение на счёт завершающегося этапа проекта реконструкции территории стадиона "Динамо", сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе проекта "ВТБ Арена парк"."Речь идет о спортивной части проекта "ВТБ Арена парк", которая состоит из стадиона "Динамо" и малой спортивной арены, Академии спорта "Динамо" и парка физкультуры и спорта "Динамо", - рассказал собеседник агентства.
|Команда выходит из отпуска
|Футбол | 16.01.2015 | пресс-служба ФК Динамо
Отпуск ФК "Динамо" заканчивается. Уже на это неделе некоторые игроки приступили к медицинскому обследованию. Некоторые из футболистов пройдут осмотр непосредственно на сборах в Турции. Клуб отправляется туда в среду 14 января.
|С Новым годом и Рождеством!
|Новости сайта | 06.01.2015 | DynamoMania.ru
Дорогие друзья, болельщики "Динамо"! Поздравляем вас с Новым годом! Надеемся, что 2015-й год станет для "Динамо" продуктивным и принесет много побед, а болельщикам – много положительных эмоций!
|Андерлехт — Динамо
|Футбол | 29.12.2014 | DynamoMania.ru
В первом раунде плей-офф наш клуб сыграет против бельгийского «Андерлехта». Это будет сложное испытание.
Пару «Андерлехт» — «Динамо» можно считать одной из самых интересных на первой стадии плей-офф Лиги Европы.
В первом матче Андерлехт будет лишен большой части своей фанатской поддержки, т.к. УЕФА наказал клуб частичным закрытием трибун за недостатки в организации матча Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем» (были заблокированы лестницы на арене) и бросание фанатами посторонних предметов на поле.
«Андерлехт» попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где у нее изначально было не много шансов пройти в плей-офф, т.к. в соперники по группе бельгийцам достались «Арсенал», «Боруссия» и «Галатасарай». Особое внимание на себя обращает то, что «Андерлехт» ни разу не проиграл на выезде.
|Заседание РФС
|Футбол | 22.12.2014 | "Чемпионат"
16 декабря в Доме футбола в Москве состоялось заседание исполкома РФС. Глава организации РФС Николай Толстых отметил, что в этот день исполкому не удалось обсудить все вопросы, вошедшие в повестку дня, однако были приняты решения по ключевым пунктам.
|1/16 финала Лиги Европы. Динамо - Андерлехт
|Футбол | 22.12.2014 | DynamoMania.ru
Прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. По ее итогам московское "Динамо" на этой стадии сыграет с бельгийским "Андерлехтом". Брюссельский клуб попал в Лигу Европу из Лиги Чемпионов, где в группе с лондонским "Арсеналом", дортмундской "Боруссией" и турецким "Галатасараем" занял третье место.
Матчи пройдут 19 февраля в Брюсселе и 26 февраля в Москве.
|«Динамо» победило голландский ПСВ
|Футбол | 03.10.2014 | Dynamomania.ru
Московское «Динамо» в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы с минимальным счетом победило голландский ПСВ и вышло на первое место в квартете Е.
ГРУППА E. 2-Й ТУР
Динамо М — ПСВ Эйндховен 1:0
ГОЛ: 1:0
Юрий Жирков, 90+3
ДИНАМО М:
Владимир Габулов, Александер Бюттнер, Кристофер Самба, Франко Тейшейра Дуглас, Томаш Губочан, Вильям Ванкёр, Балаж Джуджак (Юрий Жирков, 61), Артур Юсупов, Алексей Ионов (Матьё Вальбуэна, 73), Кристиан Нобоа (Кевин Кураньи, 68), Александр Кокорин
ПСВ ЭЙНДХОВЕН:
Йерун Зут, Карим Рекик, Сантьяго Арьяс, Джеффри Брума, Йетро Виллемс, Йоррит Хендрикс, Адам Махер (Марсель Рицмайер, 86), Жоржиньо Вейналдум, Лусиано Нарсинг, Флориан Йозефзон (Рай Влут, 84), Юрген Локадия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Сантьяго Арьяс, 49; Адам Махер, 59; Флориан Йозефзон, 76
СУДЬЯ:
Марцин Борски
|Плей-офф Лиги Европы-2014/15: Динамо - Омония
|Футбол | 08.08.2014 | официальный сайт УЕФА
8 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы-2014/15.
Россию на этой стадии турнира будут представлять «Локомотив» и «Динамо», которые попали в число сеяных команд, а также несеяные «Ростов» и «Краснодар».
«Динамо» сыграет с кипрским клубом «Омония».