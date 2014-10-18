Главная страница

Состоялся перенесённый матч 10-го тура Чемпионата России 2014/15 "Амкар" - "Динамо". Напомним, матч был перенесён из-за обильного снегопада с 18.10.2014 на 30.04.2015.Всё это время этот матч у «Динамо» был в запасе, набранные очки в котором могли бы помочь команде подняться вверх по турнирной таблице. Когда сравнивали шансы динамовцев с конкурентами – «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА, «Рубином», «Спартаком», — всегда держали в уме этот матч в запасе, причём именно как выйгранный. Но увы, в турнирной таблице он увеличил цифру лишь в строке «игры». «Динамо» по-прежнему остаётся на 4 месте.

«Динамо» приехало в Пермь в немного ослабленном составе – без дисквалифицированного Жиркова, без травмированного Кураньи. Не было также Бориса Ротенберга, который получил травму, на его позицию был поставлен Дуглас.

С первых минут «Амкар» взвинтил темп и хозяйничал в динамовской зоне, вынуждая москвичей ошибаться, в том числе, и в своей штрафной. В принципе весь матч прошёл так, что итоговый счёт на табло показывал реальный расклад дел - «Амкар» выиграл по делу.